Betrunkener Senior fährt als Geisterfahrer auf A7

Würzburg (dpa) - Ein betrunkener 71-Jähriger ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 7 rund 30 Kilometer in Unterfranken als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Mindestens 20 Verkehrsteilnehmer mussten am Freitagabend zum Teil riskante Ausweichmanöver machen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Der Rentner ist nach den Angaben der Polizei an der Anschlussstelle Gollhofen in Richtung Norden auf die A7 gefahren. Die Polizei versuchte mit mehreren Einsatzwagen, den Mann zu stoppen. Er setzte seine Fahrt aber zunächst weiter fort. An einer Brücke konnte eine Polizeistreife den Rentner schließlich stoppen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,0 Promille. Der Führerschein des Mannes sei sichergestellt worden, hieß es. Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten.