Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goldberg (dpa/mv) - Unbekannte haben in Goldberg in der Nacht zum Mittwoch sechs Gullydeckel aus der Straße gerissen und auf der Fahrbahn liegengelassen. Ein Auto wurde beschädigt, als es gegen einen der Gullydeckel fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.