Nach Bombendrohung: Neues Rathaus in Göttingen geräumt

Göttingen (dpa/lni) - Nach einer Bombendrohung in Göttingen ist das Neue Rathaus am Dienstagmorgen geräumt worden. "Es befinden sich aktuell keine Personen mehr im Gebäude", teilte die Polizei mit. "Alles ist abgesperrt, der Plan ist, das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden zu durchsuchen", sagte eine Sprecherin. Ihr zufolge ging per Mail eine anonyme Bombendrohung ein. Die Straßen um das Rathaus wurden gesperrt, der öffentliche Personennahverkehr wurde weitläufig umgeleitet. Die Polizei bat die Menschen, das Neue Rathaus und die nähere Umgebung zu meiden. "Wir prüfen die aktuelle Gefahrenlage", schrieben die Beamten auf Twitter.

Neben Göttingen wurden auch in anderen deutschen Städten Rathäuser geräumt. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen und Rendsburg.

In Augsburg gab es nach einer Gewaltandrohung einen Großeinsatz der Polizei, das Rathaus wurde geräumt. Straßenbahnlinien, die über den Rathausplatz fahren, wurden gestoppt. In Kaiserslautern sei eine Drohmail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte seien auch mit Sprengstoff-Spürhunden vor Ort. Der Bereich rund um das Rathaus sei weiträumig abgesperrt worden. Es gebe aber derzeit keine konkrete Bedrohungslage, erklärte der Sprecher. Die Maßnahmen würden vorsorglich durchgeführt.

Auch im saarländischen Neunkirchen lief am Morgen ein Polizeieinsatz nach einer Bombendrohung. "Das Rathaus bleibt vorübergehend geschlossen", sagte eine Sprecherin der Polizei in Saarbrücken. Auch hier sei zuvor eine Drohmail eingegangen.