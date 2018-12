Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elliehausen (dpa/lni) - Mit vorgehaltener Pistole hat am Mittwoch ein junger Mann eine Bank im Göttinger Ortsteil Elliehausen ausgeraubt. Der etwa 18 bis 20 Jahre alte Unbekannte habe am Vormittag die Filiale betreten, eine 54-jährige Mitarbeiterin mit der Waffe bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Mit Bargeld in unbekannter Höhe sei der Täter anschließend zu Fuß geflüchtet. Die Bank-Mitarbeiterin lieb bei dem Überfall unverletzt. Die Fahndung nach dem Täter läuft.