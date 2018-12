28-Jähriger stirbt nach Attacke in Göttinger Innenstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Ein 28-Jähriger ist nach einer Attacke in der Göttinger Innenstadt gestorben. Der Mann sei in der Nacht zu Samstag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, teilte die Polizei mit. Passanten hatten ihn kurz nach Mitternacht gefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.

Details zu den Verletzungen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht bekanntgeben. Den Beamten liegen noch keine Hinweise auf den Täter oder ein mögliches Motiv vor. Noch in der Nacht wurden Anwohner befragt, angrenzende Grundstücke nach Beweismitteln abgesucht und mögliche Spuren gesichert.

Am Samstagmorgen berichteten Anwohner, dass es einen deutlich vernehmbaren Streit gegeben habe. Der Fundort befindet sich mitten in der Göttinger City in einer Straße, die von der Haupteinkaufsstraße abgeht. Ob der Fundort auch der Tatort ist, konnte die Polizeisprecherin noch nicht sagen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde die Leiche des Mannes am Vormittag obduziert. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist der Sprecherin zufolge noch nicht klar. Sie berichtete, dass es am Morgen bereits erste Anrufe möglicher Zeugen gegeben habe. "Die Auswertungen dieser und auch der nächtlichen Befragungen dauern aber noch an", sagte sie.

Die Passanten hätten bei ihrem Notruf in der Nacht zunächst von einem hilflos und betrunken wirkenden Mann berichtet. "Erst während des Transports ins Krankenhaus fielen die schweren Verletzungen auf", sagte die Sprecherin. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen melden. Die Straße in der Innenstadt wurde am Morgen wieder freigegeben.