Zwei mutmaßliche Drogenkuriere in Haft

Görlitz (dpa/sn) - Zwei bei einer Kontrolle festgenommene mutmaßliche Drogenkuriere sitzen nun in Untersuchungshaft. Ein Richter sei am Mittwoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft in Görlitz gefolgt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 29 Jahre alte Frau und der 34 Jahre alte Mann waren am Dienstag bei einer Autokontrolle festgenommen worden. Sie sollen gemeinsam mit zwei weiteren Verdächtigen Drogen geschmuggelt haben. Bei den Durchsuchungen mehrerer Fahrzeuge und Wohnungen hatte die Polizei den Angaben nach etwa sechs Kilogramm Drogen sichergestellt.