Mutmaßlicher Einbrecher in Müllcontainer aufgespürt

Görlitz (dpa/sn) - Polizeihunde haben am Montag in Görlitz einen mutmaßlichen Einbrecher in einem Müllcontainer aufgespürt. Der Mann habe zuvor einen Wagen gestohlen und sei mit diesem in die Tür eines Fahrradgeschäftes gefahren, um die Kasse zu stehlen, teilte die Polizei mit. Wenig später kehrte der Tatverdächtige den Angaben zufolge zurück und entwendete ein hochwertiges Fahrrad. Auf der Suche nach ihm setzte die Polizei auch Spürhunde ein. Diese entdeckten den 34-Jährigen dann wenig später in dem Müllcontainer.