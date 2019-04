Kontrollaktion im deutsch-polnischen Grenzgebiet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Bei einem Einsatz im deutsch-polnischen Grenzgebiet hat die Polizei im Landkreis Görlitz mehr als 1000 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt seien unter anderem an der Autobahn 4 rund 1200 Personen kontrolliert und dabei 15 Straftaten festgestellt worden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Drei Haftbefehle seien vollstreckt worden, hieß es. In zwei Fällen werde wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt, in acht Fällen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz sei festgestellt worden, außerdem jeweils zwei Verkehrsstraftaten und zwei Diebstahldelikte. In 15 Fällen seien Fahrer "unter Einwirkung von berauschenden Mitteln" gefahren, in drei der Fälle habe es sich um Alkoholfahrten gehandelt. 381 Beamte waren nach Polizeiangaben an dem Einsatz beteiligt.