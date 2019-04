Autoknacker noch vor dem Losfahren gestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Ein Autoknacker ist in Görlitz noch vor dem Losfahren von der Polizei gestellt worden. Der 33-Jährige hatte am Samstag auf noch unbekannte Weise ein Auto geöffnet und sich auf den Fahrersitz gesetzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine vorbeifahrende Streife erkannte den Mann. Den Polizisten sei klar gewesen, dass der 33-Jährige keine Fahrerlaubnis und eigentlich auch kein Auto besitzt. Als sie ihn kontrollieren wollten, versuchte der Mann erfolglos zu fliehen. Der verhinderte Dieb wurde vorläufig festgenommen. Ein Drogentest bei ihm fiel laut Polizei positiv aus.