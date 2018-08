33-Jähriger nach Raubüberfällen auf Seniorinnen festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bautzen/Hochkirch (dpa/sn) - Zwei Wochen nach dem Raubüberfall auf eine 90-Jährige in Görlitz und nach einer weiteren Tat in Bautzen hat die Polizei in Ostsachsen einen Verdächtigen gefasst. Der 33-Jährige wurde am Freitag in seinem Auto auf der Bundesstraße 6 in Plotzen (Landkreis Bautzen) gestellt und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Neißestadt mitteilten. Im Wagen des Mannes wurden der Ausweis einer weiteren überfallenen Rentnerin, eine Schreckschusspistole und ein Elektroschocker sowie Beweise zu verschiedenen Raubüberfällen gefunden.

Nach dem 33-Jährigen war bereits im Zusammenhang mit dem Raub an der 90-Jährigen vor gut zwei Wochen gesucht worden. Der Mann steht im Verdacht, für deren Tod verantwortlich zu sein. Er soll der Rentnerin die EC-Karte gestohlen und am 15. August versucht haben, damit in Görlitz Geld abzuheben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines Raubes mit Todesfolge ermittelt und Haftbefehl beantragt.

Am Freitagmorgen soll er zudem auf einem Friedhof in Bautzen eine alte Frau brutal überfallen und deren Handtasche gestohlen haben. Die 77-Jährige aber hatte sich teilweise das Kennzeichen der Görlitzer Schwesterstadt Zgorzelec in Polen und die Farbe des Fluchtautos gemerkt. Die Ermittler hoffen, weitere Raubüberfälle in den Landkreisen Bautzen und Görlitz aufklären zu können.