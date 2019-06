Polizei: Bootsdiebe organisieren sich immer internationaler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göppingen (dpa/lsw) - Motoren, Trailer, Boote und ganze Jachten - bei ihren Beutezügen an baden-württembergischen Seen und auf den Flüssen im Südwesten organisieren sich Banden zunehmend international und über das Internet. "Das sind Spezialisten auf ihrem Gebiet", sagte Roland Fleischer am Montag bei der Vorlage des sogenannten Kompetenz-Zentrums Bootskriminalität in Göppingen. Zwar sei die Zahl gestohlener Boote und Motoren bundesweit leicht zurückgegangen. Allerdings sei noch nie so teures Gut sichergestellt worden wie im Jahr 2018.

Gestohlen und auch unterschlagen werden vor allem Außenbordmotoren. Kostbarstes sichergestelltes Diebesgut sei im vergangenen Jahr eine Motorjacht im Wert von 3,2 Millionen Euro gewesen, teilte die Polizei mit. Die Fahnder schlugen im vergangenen Jahr gemeinsam mit anderen Dienststellen aus Deutschland und zwölf benachbarten Ländern 76 Mal zu. Europaweit sichergestellt wurden demnach 26 Sportboote, 1 Jetski, 44 Außenbordmotoren und ein Bootstrailer im Wert von insgesamt knapp 5,1 Millionen Euro. "Das ist fast der doppelte Wert der Sicherstellungssumme von 2017", sagte Fleischer zu der baden-württembergischen Bilanz.