Familienstreit eskaliert: Drei Menschen im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göppingen (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in der Göppinger Innenstadt sind drei Mitglieder einer Familie schwer verletzt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten, soll ein 50 Jahre alter Mann seine getrennt von ihm lebende 30 Jahre alte Ehefrau und deren 40 Jahre alten Bruder während eines Streits angegriffen haben. Auch der 50-Jährige soll dabei schwer verletzt worden sein. Alle drei mussten in Krankenhäusern versorgt werden.

Zeugen hatten in der Nacht zum Donnerstag die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, machte sich der 50-Jährige in einem Auto davon. Doch die Flucht endete mit einem Unfall: Nachdem der Mann seinen Wagen in eine Reihe parkender Autos gesteuert hatte, stellte ihn ein Streife. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge beschädigt, die Schadenssumme beläuft sich den Angaben nach auf rund 120 000 Euro. Die Beamten stellten den 50-Jährigen in dessen Fahrzeug und nahmen ihn fest. Nach Erkenntnissen der Polizei wurde der 50-Jährige bereits beim Streit verletzt.

Unklar war, ob sich die Beteiligten geprügelt hatten oder auch Waffen benutzt worden waren. Auch zum Grund des Streits konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Für die Spurensicherung sperrte die Polizei in Göppingen vorübergehend eine Straße.