Polizei registriert 17 Drogen-Verstöße bei Goa-Party

Ludwigslust (dpa/mv) - Bei Kontrollen am Rande einer Goa-Party in Göhlen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei insgesamt 17 Drogen-Verstöße registriert. Darunter seien elf Autofahrer gewesen, bei denen ein Vortest positiv ausgefallen und zwei weitere, die unter Alkoholeinfluss angereist seien, teilte die Polizei am Montag mit. Zu Spitzenzeiten waren nach Polizeiangaben 3800 Gäste auf der mehrtägigen Veranstaltung, die ansonsten ruhig verlaufen sei. Es wurden laut Polizei nur wenige Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Diebstahls aufgenommen. Für die Kontrollen zwischen Donnerstag und Sonntag seien täglich 40 Beamte eingesetzt worden.