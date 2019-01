Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gnutz/Wasbek (dpa/lno) - Unbekannte haben im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine große Menge alter Autoreifen illegal entsorgt. In Wasbek sind 200 Reifen entdeckt worden, in Gnutz über 70, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Reifen seien in beiden Fällen in einer Koppelzufahrt entsorgt worden.