Details nach Fund von Babyleiche weiter unklar

Glinde (dpa/lno) - Wenige Tage nach dem Fund einer Babyleiche bei einer Aufräumaktion in einem Park in Glinde (Kreis Stormarn) steht das Obduktionsergebnis weiterhin aus. Vor Montag werde es in dem Fall keine Neuigkeiten geben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Damit bleibt zunächst unklar, ob es sich bei dem toten Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt und wie lange das Baby bereits in dem Park gelegen haben könnte.

Schüler hatten bei einer Müllsammelaktion unweit eines Schulzentrums am Freitag die Leiche des Säuglings gefunden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln seitdem zur Identität des Babys und zur Todesursache.

Die Babyleiche war in ein blaues Handtuch eingewickelt und teilweise im Erdreich verscharrt gewesen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die in den vergangenen zwei Wochen bedeutsame Beobachtungen gemacht haben könnten. Sie hatte deshalb auch ein Foto des fleckigen Handtuches veröffentlicht.