Razzia gegen Clans in Gladbeck: Shisha-Bars kontrolliert

Gladbeck/Ahaus (dpa/lnw) - Zum zweiten Mal dieses Jahr haben Spezialbeamte der Polizei bei einer Razzia in Gladbeck Shisha-Bars, Cafés, Wettbüros und Spielhallen überprüft. Die Fahnder kontrollierten am Freitagabend 90 Menschen und 20 überwiegend hochmotorisierte Fahrzeuge. Sie stellten 19 Verstöße gegen das Ordnungs- und das Verkehrsrecht fest. Sechs Geldspielautomaten wurden sicher gestellt.

Die Aktion richtete sich laut Mitteilung gezielt gegen kriminelle Clans. So werden Ruhestörungen und Verstöße unter anderem gegen den Nichtraucherschutz, den Jugendschutz, das Betäubungsmittelgesetz sowie Steuerbestimmungen strafrechtlich verfolgt. An der Razzia beteiligten waren auch die Stadt sowie die Zoll- und Finanzbehörden. Zuerst hatte die "WAZ" berichtet.

Auch in Ahaus in Westfalen kontrollierten Polizei und Zollbeamte am Freitag Shisha-Bars. In zwei Lokalen stellte die Feuerwehr demnach erhöhte CO-Werte fest. Sie wurden geräumt und geschlossen. Zudem ermitteln Beamte wegen steuerrechtlicher Verstöße, wie es hieß.