Razzia gegen Drogenszene in Gifhorn

Gifhorn (dpa/lni) - Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Freitagabend eine Razzia gegen die offene Drogenszene in Gifhorn durchgeführt. Es wurden ein Café in der Braunschweiger Straße sowie das Waldstück Laubberg durchsucht, wie Thomas Reuter von der Polizei Gifhorn am Freitagabend sagte. Rund 300 Einsatzkräfte der Polizei aus Gifhorn, Hannover, Braunschweig und Göttingen seien vor Ort. Der Einsatz laufe seit 19.00 Uhr und solle noch bis zum späten Abend dauern.

In den vergangenen Monaten habe sich in dem Bereich unweit des Bahnhofs eine offene Drogenszene in der Stadt etabliert, erklärte der Sprecher weiter. Es habe neben dem Drogenhandel verstärkt auch Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte gegeben.