Drogen, Geld und Waffen: Polizei durchsucht Wohnungen

Gifhorn/Wolfsburg (dpa/lni) - Beim Durchsuchen von mehreren Wohnungen im Raum Gifhorn und in Wolfsburg hat die Polizei verschiedene Drogen, Bargeld und Waffen gefunden. Die Beamten haben die Wohnungen von zehn Tatverdächtigen mit Hilfe von Spürhunden inspiziert, wie die Polizei mitteilte. Bei der Aktion, die am frühen Donnerstagmorgen begann, entdeckten die Ermittler größere Mengen an Ecstasy-Pillen, Amphetamine, Marihuana sowie fünf Cannabispflanzen und eine vierstellige Summe Bargeld. Die Beamten stellten zudem mehrere Liter des Stoffes GBL, aus dem Liquid Ecstasy hergestellt werden kann, sicher. Auch verbotene Gegenstände wie ein Schlagring und ein doppelt geschliffener Dolch wurden beschlagnahmt. Gegen die 22 bis 49 Jahre alten Beschuldigten laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Arzneimittel-, das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz.