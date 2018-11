Bankräuber sprengen Automaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gifhorn (dpa/lni) - Räuber haben am Freitagmorgen einen Automaten in einer Bankfiliale am Bahnhof in Gifhorn gesprengt. Sie hatten der Polizei zufolge Gas in die Maschine im Foyer gepumpt, um nach einer Explosion an das Geld zu kommen. Eine Zeugin habe die Explosion und einen Brand bemerkt. Verletzt wurde niemand. Bei der Tat beschädigten die Diebe andere Automaten, Glasscheiben und die Deckenverkleidung. Nach Angaben von Zeugen flüchteten sie danach in einem dunklen Wagen. Trotz großangelegter Fahndung konnten sie entkommen. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus. Ermittelt wird nun, wer die Täter sind und ob sie bei dem Überfall Beute machen konnten.