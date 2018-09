Taxifahrer bei versuchtem Raubüberfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Ein Taxifahrer ist in Gießen bei einem gescheiterten Raubüberfall schwer verletzt worden. Der 67 Jahre alte Mann kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus, wie die Polizei der Universitätsstadt am Freitag mitteilte. Er war in der Nacht zu einer Fahrt gerufen worden. Der angebliche Fahrgast hielt dem 67-Jährigen jedoch eine Pistole an den Kopf und forderte von ihm die Tageseinnahmen. Als der Taxifahrer sich weigerte, schlug der Räuber auf ihn ein. Geistesgegenwärtig gab der 67-Jährige Gas und flüchtete vor dem Unbekannten, als dieser vor der geöffneten Beifahrertür stand. Der Räuber entkam unerkannt. Er soll ungefähr 30 Jahre alt sein.