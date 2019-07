Taser-Einsatz bei Festnahme eines Randalierers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Bei der Festnahme eines betrunkenen Mannes hat die Polizei in Gießen einen Taser eingesetzt. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, hatten die Beamten bei dem Einsatz am Samstag den Gebrauch des umstrittenen Elektroschockers mehrmals angedroht. Weil der 40-Jährige sich dennoch nicht beruhigte, setzten die Polizisten das Gerät schließlich ein. Der Mann fiel auf eine Wiese und wurde festgenommen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil der Mann in einem Wohnhaus randaliert und mehrere Menschen bedroht hatte.

Der Einsatz von Tasern führte zuletzt in der vergangenen Woche zu Diskussionen. Gegner des Geräts warnen vor schweren gesundheitlichen Folgen. In Hessen gab es bislang zwei Todesfälle nach Taser-Einsätzen. Mit dem Elektroschocker wird ein Mensch mehrere Sekunden lang handlungsunfähig gemacht. Zwei über Drähte mit der Waffe verbundene Pfeile werden dabei auf eine Person geschossen und elektrische Impulse auf den Körper übertragen.