Schwarzarbeit in Nagelstudios: Drei Festnahmen in Fulda

Fulda/Gießen (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der hessische Zoll in einem Nagelstudio in Fulda drei Vietnamesen vorläufig festgenommen. Einer von ihnen sei erst 16 Jahre alt und somit minderjährig, berichtete das Hauptzollamt Gießen am Mittwoch. Bei Kontrollen in einigen Nagelstudios in der Innenstadt seien in der vergangenen Woche mehrere Fälle von illegaler Beschäftigung aufgedeckt worden. Dabei kam es auch zu den drei Festnahmen. Der 16-Jährige habe noch versucht, die Kontrolleure mit dem Aufenthaltstitel eines anderen über sein Alter und seine Identität zu täuschen. Er wurde in die Obhut des Fuldaer Jugendamtes übergeben.

Zoll-Sprecher Michael Bender sagte: "Bei der illegalen Beschäftigung von Minderjährigen in solchen Nagelstudios scheint es sich nicht nur um Einzelfälle zu handeln." Es lägen Hinweise vor, dass diese Fälle im Zusammenhang mit weiteren Fällen bundesweit stehen. "Es handelt sich um organisierte illegale Beschäftigung bei der mittels krimineller Schleusermethoden billige Arbeitskräfte für Nagelstudios illegal nach Deutschland gebracht werden", erklärte Bender.