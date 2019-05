Prozess um Geiselnahme beginnt: Männer misshandelt?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Mehrere Männer sollen im vergangenen Jahr in Gießen über Nacht festgehalten und misshandelt worden sein. Welche Rolle dabei sechs Angeklagte gespielt haben, muss das Landgericht Gießen von heute an klären. Es gehe um ein "dynamisches Geschehen", erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft den Fall. Die Anklage wirft den Männern unter anderem Geiselnahme und Körperverletzung vor. Einer der Angeklagten soll demnach früher eine führende Rolle bei der inzwischen aufgelösten rockerähnlichen Gruppe Bahoz in Gießen inne gehabt haben. Die Urteile werden im August erwartet.