Mehrjährige Haftstrafen nach tödlichem Überfall gefordert

Gießen (dpa/lhe) - Schläge, Tritte und Feuer: Für einen brutalen Überfall auf ein Paar in Mittelhessen sollen fünf mutmaßliche Täter nach dem Willen der Staatsanwaltschaft mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Anklagevertreter plädierte am Dienstag vor dem Landgericht Gießen auf Haftstrafen zwischen drei Jahren und lebenslang sowie auf eine Jugendstrafe von acht Jahren. Er sprach von einer grausamen, abscheulichen und menschenverachtenden Tat.

Die Angeklagten, die die marokkanische, deutsche oder belgische Staatsangehörigkeit haben, sollen im November 2017 einen 57-Jährigen und seine zwei Jahre ältere Partnerin in ihrer Wohnung in Laubach überfallen haben. Der Mann wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft brutal geschlagen und getreten und dadurch getötet. Danach soll Feuer gelegt worden sein, um die gefesselte Frau umzubringen und als Zeugin auszuschalten. Nachbarn konnten sie retten. Insgesamt sollen sieben Männer an der Tat beteiligt gewesen sein.

Hintergrund für den Überfall waren der Anklage zufolge Drogengeschäfte, in die der 57-Jährige verwickelt gewesen sein soll. Er soll in Verdacht geraten sei, nach einer Kurierfahrt nach Spanien Drogen unterschlagen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft plädierte unter anderem auf Körperverletzung mit Todesfolge und versuchten Mord. Die Angeklagten im Alter zwischen 19 Jahren und Anfang 40 sollen jeweils unterschiedliche Tatbeiträge sowie zwei von ihnen Beihilfe geleistet haben. Den ursprünglichen Mordvorwurf ließ die Anklage fallen - weil nicht genau aufgeklärt werden konnte, wer die tödlichen Tritte und Schläge gesetzt hatte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erläuterte. Demnach hatten die Angeklagten auch unterschiedliche Angaben gemacht, Vorwürfe bestritten oder sich teils gegenseitig belastet.

Die Plädoyers der Verteidigung und Nebenklage sind für diesen Mittwoch (22. Mai) geplant. Das Urteil wird im Juni erwartet.