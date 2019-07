Mehrjährige Haftstrafen in Prozess um tödlichen Raubüberfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Im Prozess um einen tödlichen Raubüberfall auf ein Paar im mittelhessischen Laubach hat das Landgericht Gießen am Donnerstagnachmittag mehrjährige Freiheitsstrafen verhängt. Für einen der insgesamt fünf Angeklagten gab es eine Bewährungsstrafe. Die Männer waren angeklagt, im November 2017 einen damals 57 Jahre alten Mann und seine zwei Jahre ältere Partnerin in einer Wohnung in Laubach-Gonterskirchen brutal überfallen und anschließend Feuer gelegt zu haben. Der Mann starb, die Frau überlebte leicht verletzt. Der Mann soll erschlagen worden sein. Die Ermittler vermuten als Hintergrund umfangreiche Drogengeschäfte, in die der 57-Jährige verwickelt gewesen sein soll.