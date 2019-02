Mann muss nach Attacke auf Familie in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Nach einem beinahe tödlichen Familiendrama in Gießen muss ein 36-Jähriger in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das entschied das Landgericht Gießen am Mittwoch, wie ein Sprecher berichtete. Der psychisch kranke Mann soll im Juli 2018 mit einem Messer auf seine Frau und drei seiner vier Kinder eingestochen und diese schwer verletzt haben - wegen einer wahnhaften Störung aber im Zustand der Schuldunfähigkeit. Deswegen ging es in dem Prozess nicht um eine Verurteilung des Mannes, sondern darum, ob er dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht wird.

Der Familienvater soll zunächst seine noch schlafende Frau angegriffen und schwer verletzt haben, danach auch seine drei Söhne im Alter von drei, sechs und sieben Jahren. Die erst wenige Wochen alte Tochter blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ging zudem davon aus, dass der Mann an mehreren Stellen in der Wohnung Feuer legte und danach aus dem Fenster sprang. Er verletzt sich so schwer, dass er seitdem im Rollstuhl sitzt.

Die Familie stammt aus Syrien und floh nach Deutschland. Zu Beginn des Prozesses hatte der 36-Jährige gesagt, er habe keine psychischen Veränderungen bei sich festgestellt. Er habe aber "Druck" gespürt, das Leben in Deutschland sei kompliziert und schwierig gewesen.