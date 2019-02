Mann mit Messer stürmt auf Polizei zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann soll in Gießen versucht haben, mit einem Messer auf Polizisten loszugehen. Der Mann habe zuvor am Sonntag in Gießen randaliert und sei mit seinem Wagen davon gefahren, teilten die Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Kurz nach Eintreffen der alarmierten Streife kam der offenbar alkoholisierte 30-Jährige zurück. Die Beamten stoppten den heranbrausenden Wagen, wobei das Fahrzeug gegen einen Laternenmast prallte. Der Fahrer sei dann ausgestiegen und mit einem großen Messer auf die Beamten zugelaufen.

Ein Polizist habe zwei Schüsse aus seiner Dienstwaffe abgegeben, teilten die Ermittler weiter mit. Der unverletzt gebliebene Angreifer konnte zunächst davonrennen, aber mithilfe von Pfefferspray festgenommen werden. Gegen den Deutschen wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Er sollte vor eine Haftrichterin kommen, die über die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus befinden muss.