Männer nach Überfällen auf Geldtransporter freigesprochen

Gießen (dpa/lhe) - Nach zwei Raubüberfällen auf Geldtransporter in Berlin und Hessen hat das Landgericht Gießen zwei Angeklagte freigesprochen. Auch nach 25 Prozesstagen mit einer aufwendigen Beweisaufnahme hätten die beiden 53-Jährigen nicht zweifelsfrei als Täter überführt werden können, begründete der Vorsitzende Richter am Donnerstag die Urteile. Die Männer waren angeklagt, im März 1999 in Berlin und im Oktober 2002 bei Alsfeld (Vogelsbergkreis) die Transporter überfallen zu haben. Sie sollen die Straßen blockiert und das Wachpersonal mit Waffengewalt gezwungen haben, ihre Fahrzeuge zu verlassen. Die Beute betrug laut Anklage insgesamt etwa 600 000 Euro.