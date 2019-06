Illegale Spielautomaten bei Kontrollaktion entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wetzlar (dpa/lhe) - Polizei, Ordnungsamt und Steuerfahndung haben in Wetzlar sechs Spielhallen und Wettbüros überprüft. Dabei sei ein Raum mit illegal aufgestellten Spielautomaten entdeckt worden, Geldautomaten in unmittelbarer Nähe zweier Wettbüros seien stillgelegt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem wurde ein abgelehnter Asylbewerber, der sich illegal in Deutschland aufhalte, ermittelt worden. Insgesamt kontrollierten die Beamten in der Nacht zum Mittwoch über 60 Menschen. Zu Zwischenfällen kam es nicht.