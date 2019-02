Leichenfund in Gernsheim: Rentnerpaar wird obduziert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gernsheim (dpa/lhe) - Der Tod eines Ehepaars in Gernsheim (Kreis Groß-Gerau) beschäftigt die Behörden. Nachdem die 78 Jahre alte Frau und ihr 85 Jahre alter Mann mit Schussverletzungen aufgefunden wurden, hat die Staatsanwaltschaft nun eine rechtsmedizinische Untersuchung der Toten veranlasst. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag in Darmstadt mit. Wann die Obduktion stattfinden soll, war zunächst noch nicht bekannt.

Eine Angehörige fand das Paar am Mittwochabend im Wohnzimmer des gemeinsamen Einfamilienhauses in Gernsheim. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der Eheleute feststellen. "Beide Verstorbene haben eine Schussverletzung im Kopfbereich. Eine Schusswaffe, die der Ehemann legal besaß, lag bei den Toten", hieß es von der Polizei. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Spuren und der bisherigen Ermittlungen könne zunächst eine Beteiligung Dritter ausgeschlossen werden.