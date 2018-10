Motiv für Tötungsdelikt in Geringswalde war Beziehungsstreit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geringswalde (dpa/sn) - Der Auslöser für den gewaltsamen Tod einer 30-Jährigen in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) war ein Beziehungsstreit. Das habe der 32-Jährige Ex-Freund jetzt eingeräumt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz am Dienstag. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht.

Der Mann, der zunächst zu der Tat geschwiegen hatte, war am vergangenen Donnerstag auf dem Hamburger Flughafen festgenommen worden. Er hatte versucht, Deutschland zu verlassen. Er sitzt seit Freitag wegen des Verdachts des Totschlags in Chemnitz in Untersuchungshaft. Er soll seine Ex-Freundin am Mittwoch in deren Wohnung erstochen haben. Zuvor hatte die "Freie Presse" darüber berichtet.