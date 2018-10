Per Haftbefehl gesuchter Mann flieht bei Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gerbstedt (dpa/sa) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist bei seiner Festnahme in Gerbstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) in Handschellen vor der Polizei geflüchtet. Nach dem 27-Jährigen sei seit Freitag intensiv gefahndet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zunächst wurde in Alsleben (Salzlandkreis) ein Wagen als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen führten die Beamten am Freitag zu dem per Haftbefehl gesuchten Mann in Gerbstedt. In einer Wohnung fanden sie den 27-Jährigen und legten ihm Handschellen an. Während die Beamten einen Hund in ein anderes Zimmer einsperren wollten, nutzte der Tatverdächtige die Gelegenheit und flüchtete. Die Beamten konnten den Mann trotz intensiver Suche nicht finden.

In der Wohnung stießen die Polizisten auf mutmaßliches Diebesgut. Auch den gesuchten Wagen entdeckten sie in der Nähe und brachten ihn seinen Besitzern zurück.