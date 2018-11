Zwei Männer wegen Drogen- und Waffenbesitzes in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Zwei Männer in Gera müssen wegen Drogen- und Waffenbesitzes in Untersuchungshaft. Nach Wohnungsdurchsuchungen seien Haftbefehle gegen die 31 und 32 Jahre alten Männer erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Vorausgegangen seien länger andauernde Ermittlungen wegen verschiedener Drogendelikte. Bei insgesamt drei Wohnungsdurchsuchungen in den vergangenen Tagen, darunter auch bei einer 24 Jahre alten Frau, seien 45 Gramm der synthetischen Droge Crystal, 50 Gramm Marihuana, mehrere Tausend Euro Bargeld, Datenträger und Waffen sichergestellt worden. Zudem sei mutmaßliches Diebesgut gefunden worden, das zur Aufklärung weiterer Straftaten führen könnte.