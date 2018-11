Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der zehnjährigen Stephanie aus Weimar hat eine Zeugin den Angeklagten als den Mann identifiziert, der das Mädchen vor 27 Jahren aus dem Goethepark in Weimar fortgelockt hat. "Ich erkenne ihn ganz sicher an seinen Augen", sagte die Frau am Donnerstag vor dem Landgericht Gera. Sie sei als damals Zehnjährige mit ihrer Freundin Stephanie im Park gewesen, als der Beschuldigte sie angesprochen habe. Er versprach ihren Angaben zufolge Stephanie 50 D-Mark, wenn sie ihm den Weg zum Schloss Belvedere zeige. Stephanie, die sich ein Fahrrad habe kaufen wollen, sei mit ihm mitgegangen.

Der heute 66 Jahre alte Kraftfahrer wird beschuldigt, Stephanie im August 1991 entführt, missbraucht und von der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 geworfen zu haben. Den Sturz aus etwa 48 Metern Höhe überlebte das Kind nicht. Der Deutsche wurde im März dieses Jahres nach Ermittlungsarbeit der mit ungeklärten Kindermorden befassten Jenaer Sonderkommission "Altfälle" in Berlin festgenommen.