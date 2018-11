Staatsanwaltschaft fordert in Stephanie-Prozess lebenslang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder der zehnjährigen Stephanie aus Weimar hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Der Mann habe das Kind im August 1991 loswerden wollen, nachdem er es entführt und missbraucht habe, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Mohrmann am Freitag vor dem Landgericht Gera. Die Einlassung des heute 66 Jahre alten Deutschen, er habe das Mädchen an der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 lediglich abgesetzt, sei unglaubwürdig. Vielmehr habe er Stephanie in Mordabsicht von der Brücke gestoßen.

Der Verteidiger des Beschuldigten erklärte, sein Mandant habe gar kein Motiv dafür gehabt, das Mädchen zu töten. Dieser sei davon ausgegangen, dass es kein Missbrauch gewesen sei, als er das Kind aufgefordert habe, sich vor ihm auszuziehen. Vom Mordvorwurf sei der Angeklagte freizusprechen.

Das Gericht wollte sein Urteil am Nachmittag verkünden.