Schwarzfahrer beißt Kontrolleur und Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein 30-jähriger Schwarzfahrer hat in Gera einen Fahrkartenkontrolleur und einen Polizisten gebissen. Nachdem der Mann bei einer Kontrolle am Dienstag keinen Fahrschein vorweisen konnte, versuchte er sein Heil in der Flucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Kontrolleure ihn festhielten, biss der Ertappte einem von ihnen in Arm und Finger. Auch gegen die hinzugerufenen Polizisten habe er sich unter anderem mit Bissen massiv zur Wehr gesetzt. Nachdem der Mann unter Kontrolle gebracht werden konnte, kam er vorübergehend in Gewahrsam.