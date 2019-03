Prozess gegen Greizer Stadtrat Köckert beginnt im Mai

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Am 2. Mai beginnt vor dem Landgericht Gera ein Prozess gegen den Greizer Stadtrat David Köckert. Die Anklage wirft ihm und einem weiteren Angeklagten räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor, wie eine Gerichtssprecherin am Freitag sagte. Es geht zudem um Beleidigung. Er soll nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen (Sachsen-Anhalt) bei einer Kundgebung Polizisten als "charakterlose Söldner" bezeichnet haben. Zunächst hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in Thüringen berichtet.

Das frühere NPD-Mitglied Köckert sitzt mit einer kurzen Unterbrechung seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Er soll im September zusammen mit dem anderen Beschuldigten einen Mann geschlagen und ihm das Mobiltelefon gestohlen haben.