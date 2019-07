Nach Stückel-Mord im Jena: Beschuldigter muss in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Nach dem gewaltsamen Tod eines chinesischen Studenten in Jena wird der mutmaßliche Täter dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das Landgericht Gera sah es als erwiesen an, dass der aus Vietnam stammende Mann sein Opfer wegen einer schizophrenen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit getötet und zerstückelt hatte, wie eine Gerichtssprecherin am Montag sagte. Die Entscheidung in dem Sicherungsverfahren sei bereits am Freitag ergangen. Als erstes hatte die "Ostthüringer Zeitung" am Freitag darüber berichtet.

Der Student hatte zugegeben, seinen Kommilitonen mit einem Hammer erschlagen zu haben. Anschließend zerteilte er die Leiche und legte die Teile an verschiedenen Stellen in Jena ab. Nachdem er sich seiner Freundin anvertraut hatte, überzeugte diese ihn, sich bei der Polizei zu stellen. Im Verfahren hatte er angegeben, von Stimmen in seinem Kopf zu der Tat angeleitet worden zu sein.

Die Vertreter der Nebenklage hatten beantragt, den Fall in ein normales Strafverfahren zu überführen und den Beschuldigten wegen Mordes bei verminderter Schuldfähigkeit zu verurteilen. Nach Angaben der Gerichtssprecherin hatten sie bis Montag noch keine Rechtsmittel eingelegt. Dazu haben sie jedoch noch bis zum Freitagabend Zeit.