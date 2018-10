Mord an Mädchen: 66-Jähriger nach 27 Jahren vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Rund 27 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der zehnjährigen Stephanie aus Weimar steht von heute an ein 66 Jahre alter Mann als mutmaßlicher Mörder vor dem Landgericht Gera. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, das Mädchen 1991 von der Teufelstalbrücke der Autobahn 4 gestoßen zu haben, etwa 20 Kilometer östlich von Jena. Zuvor soll er das Kind aus dem Weimarer Goethepark gelockt haben, um sich an ihm zu vergehen. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme im März in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter wurde von Fahndern der mit ungeklärten Kindermorden befassten Jenaer Sonderkommission "Altfälle" ermittelt.