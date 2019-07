Mann in Gera von Gruppe Jugendlicher schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - In Gera ist ein 30 Jahre alter Mann nach Angaben der Polizei von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt worden. Die bislang Unbekannten hätten den Mann am Montag attackiert und ihm schwere Verletzungen zugefügt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach der Attacke hätten die fünf bis zehn Jugendlichen den Tatort in unbekannte Richtung verlassen. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.