Großvater wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Gera (dpa/th) - Vor dem Landgericht Gera wird heute der Prozess gegen einen 56-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkelin fortgesetzt. Das Mädchen hatte bei der Polizei geschildert, dass ihr Opa sie erstmals unsittlich berührte, als es sechs Jahre alt gewesen sei. In den folgenden Monaten und Jahren sollen die Übergriffe immer schwerer geworden sein, bis der Mann schließlich sogar Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen haben wollte. Das Gericht hatte am vorhergehenden Verhandlungstag eine Videoaufzeichnung der Befragung in Augenschein genommen. Der Angeklagte weist die Vorwürfe zurück. Das Mädchen habe ihn zu Unrecht beschuldigt.