Geldautomat in Gera mit Gasflaschen gesprengt

Gera (dpa/th) - Zwei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank in Gera gesprengt und Geld erbeutet. Die Polizei sprach von einem Angriff mit Gasflaschen auf die Bankfiliale am Johannisplatz, bei dem der Raum bei hohem Sachschaden verwüstet wurde, auch Scheiben gingen zu Bruch. Ein Sicherheitsdienst alarmierte um 4.51 Uhr den Notruf. Die Höhe der gestohlenen Summe blieb zunächst unklar. Die beiden Täter konnten unerkannt fliehen, vermutlich mit einem Kleinwagen in Richtung der Geraer Stadtmauer. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.