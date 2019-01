Angeklagter in Missbrauchsprozess weist Vorwürfe zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Ein wegen 161-fachen Missbrauchs an seiner Enkelin angeklagter 56-Jähriger hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die Aussagen des Mädchens seien falsch, sagte der Deutsche am Donnerstag vor dem Landgericht Gera. Er habe sich nicht an dem Kind vergangen. Vielmehr habe das Mädchen versucht, ihn zum Beischlaf zu bewegen. Zudem will der Mann seine Enkelin und zwei ihrer Freundinnen bei Sexspielen ertappt haben, in die sie auch ihn hätten einbeziehen wollen.

Laut Anklage hat der 56-Jährige das Mädchen erstmals sexuell missbraucht, als es gerade einmal sechs Jahre alt war. Immer dann, wenn sich seine Enkelin bei ihm aufgehalten hat, soll er sich an dem Kind vergangen haben. Dabei soll es nicht nur bei Liebkosungen geblieben sein, in 130 Fällen geht die Staatsanwaltschaft von schwerem sexuellen Missbrauch aus. Die Taten sollen sich von 2009 bis 2016 ereignet haben.

Das Mädchen hatte sich erst nach Jahren der Mutter eines Freundes anvertraut. Ihrer eigenen Mutter habe sie davon nie erzählt, berichtete die Polizistin, die die heute 16-Jährige Ende 2016 vernommen hatte. Dass das Mädchen auch einer Therapeutin die Sache entsprechend geschildert habe, könne er nicht nachvollziehen, sagte der Angeklagte. Möglicherweise habe sie ihm "eins auswischen" wollen, weil er gedroht habe, die Familie ihres Freundes über dessen Drogenkonsum zu informieren.