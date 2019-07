Achtjähriger und 35-Jährige in Gera von Frau attackiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Eine Frau hat in Gera einen acht Jahre alten Jungen sowie eine andere Frau angegriffen und leicht verletzt. Aus bisher ungeklärtem Grund attackierte die 32-Jährige die beiden auf der Straße bei einem Hauseingang, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Zeuge schlug daraufhin Alarm. Ein Rettungsdienst brachte den Jungen und die Frau in ein Krankenhaus. Die mutmaßliche Angreiferin entfernte sich laut Polizei vom Tatort, Beamte konnten sie später aber ausfindig machen. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen die Frau.