Mann schlägt Partnerin und fährt davon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Georgsdorf (dpa/lni) - Ein gewalttätiger Streit zwischen einem Paar in Georgsdorf an der niederländischen Grenze beschäftigt die Polizeibehörden in beiden Ländern. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Lingen mitteilte, soll ein 37 Jahre alter Niederländer seine Partnerin angegriffen und geschlagen haben. Die 36-Jährige sei daraufhin aus dem Auto geflüchtet. Passanten kamen der Frau bei dem Vorfall am Mittwoch im Landkreis Grafschaft Bentheim zu Hilfe, woraufhin der 37-Jährige davon fuhr.

Das Auto ließ er auf einem Feldweg zurück - Informationen der "Grafschafter Nachrichten" zufolge war die Ölwanne leckgeschlagen. Deutsche und niederländische Polizisten fahnden nun nach dem 37-Jährigen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.