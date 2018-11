Geburtstagsfeier in Gelsenkirchen endet in Schlägerei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Eine Geburtstagsfeier in Gelsenkirchen mit rund 100 Gästen ist am Freitagabend mit einer Schlägerei geendet. Der Anlass ist unklar. An den Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten sei eine Vielzahl der Gäste beteiligt gewesen, berichtete die Polizei. Die ersten Polizisten am Einsatzort mussten Verstärkung anfordern, um die Lage zu beruhigen. Die Feier wurde anschließend beendet. Gegen mehrere Teilnehmer der Schlägerei wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.