Mann schmuggelt 18 Wellensittiche nach Deutschland

Geisingen (dpa/lsw) - Durch das laute Pfeifen von 18 Wellensittichen ist der Zoll einem mutmaßlichen Schmuggler in Geisingen (Kreis Tuttlingen) auf die Spur gekommen. Wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte, fanden Beamten bei einer Kontrolle am 17. November in Autobahnnähe in einem tschechischen Fahrzeug zwei Transportkäfige. Die gut versorgten Zuchttiere im Wert von knapp 7000 Euro waren auf der Rückbank und im Kofferraum unter Decken versteckt. Der 44-Jährige hatte die Vögel ohne Zollabfertigung aus der Schweiz nach Deutschland geschmuggelt. Dem Mann drohen nun ein Strafverfahren und eine Nachzahlung von knapp 1300 Euro Einfuhrabgaben.