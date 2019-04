900 Liter Diesel aus Großtank gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Geesthacht (dpa/lno) - Rund 900 Liter Dieselkraftstoff sind am Wochenende von einer Baustelle in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg gestohlen worden. Die Täter hätten den Kraftstoff offenbar mit Hilfe einer mitgebrachten Pumpe aus einer sogenannten Tankbombe abgezapft, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Großtank stand in einer Baugrube und war zur Versorgung eines Großbohrgerätes bestimmt. Der Dieseldiebstahl wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin am Montagmorgen von Mitarbeitern der Baufirma bemerkt.