Diebe erbeuten mehrere zehntausend Euro bei Firma-Einbruch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gardelegen (dpa/sa) - Diebe haben von einem Firmengelände in Gardelegen Werkzeug und Material im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Die Täter brachen am frühen Dienstagmorgen das Tor zum Gelände auf und durchsuchten mehrere Büros und Lager, wie die Polizei in Salzwedel mitteilte. Dabei erbeuteten sie unter anderem verschiedene Dachdeckerwerkzeuge. Zudem stahlen sie zunächst auch einen Firmentransporter vom Gelände. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug wenig später gut zwölf Kilometer entfernt an einer Schule. Die Ermittler vermuten, dass die Täter den Wagen für den Transport der Beute nutzten und sie später am Fundort des Fahrzeugs umluden.