Gamstedt/Gotha (dpa/th) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Bundesstraße B7 in Gamstedt (Kreis Gotha) waren 122 von 965 gemessenen Fahrzeugen zu schnell unterwegs. Spitzenreiter waren zwei Fahrer mit 118 und 102 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50, wie die Polizei in Gotha am Montag mitteilte. Die beiden sowie ein weiterer Raser müssen nach der sechsstündigen Kontrolle am Sonntag mit einem Bußgeld sowie Fahrverbot rechnen.